В Черкасской области во время почти 8-часовой тревоги уничтожили 9 вражеских дронов
Киев • УНН
Черкасская область находилась под воздушной тревогой почти 8 часов из-за вражеских БпЛА. Защитники сбили 9 дронов, информации о пострадавших или разрушении инфраструктуры не поступало.
Черкасская область находилась под воздушной тревогой почти 8 часов из-за вражеских беспилотников, уничтожено 9 дронов, информации о пострадавших или разрушениях инфраструктуры нет, сообщил в понедельник в Telegram глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.
Почти восемь часов подряд наша область была на тревоге. Из-за вражеских БпЛА с разных направлений и с изменением маршрутов. Наши защитники минусовали девять из них. Информация о пострадавших или разрушениях инфраструктуры не поступала
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