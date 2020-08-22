На Буковині знову антирекорд за кількістю нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Чернівецькій області протягом суботи зафіксували 213 випадків інфікування COVID-19, що стало черговим антирекордом регіону, передає УНН з посиланням на Facebook глави ОДА Сергія Осачука.
За останню добу — було зафіксовано 213 випадків хвороби, 8 926 загалом. 46 осіб — одужали за останню добу, 5 852 з початку епідемії. Чернівецький обласний центр дослідив 940 зразки за добу.
“Червона” зона — це візуалізація небезпеки, яку ми не можемо осягнути іншими чуттями. Можна провести аналогію зі світлофором, який запрограмовано на зміну кольорів — після червоного обов’язково вмикається жовтий і зелений. Тож як тільки показники перестануть бути критичними, то і світлофор показуватиме, що рухатися безпечно“, — написав голова ОДА.
Він додав, що якщо жителі та влада області не врахують сигналів, “то можуть траплятися зіткнення, аварії у вигляді людських жертв”.
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Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 102 971 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 2 244 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.