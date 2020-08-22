На Буковине снова антирекорд по количеству новых случаев COVID-19

За последние сутки - было зафиксировано 213 случаев болезни, 8 926 в целом. 46 человек - выздоровели за последние сутки, 5 852 с начала эпидемии. Черновицкий областной центр исследовал 940 образцов в сутки.

"Красная" зона - это визуализация опасности, которую мы не можем постичь другими чувствами. Можно провести аналогию со светофором, который запрограммирован на смену цветов - после красного обязательно включается желтый и зеленый. Поэтому как только показатели перестанут быть критическими, то и светофор покажет, что двигаться безопасно", - написал глава ОГА.

Он добавил, что если жители и власти области не учтут сигналы, "то могут случаться столкновения, аварии в виде человеческих жертв".

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Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 102 971 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2244 - летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на "зоны" в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.