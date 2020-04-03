На Буковині зафіксовано понад 200 випадків коронавірусу - ОДА

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Чернівецькій області сьогодні, 3 квітня, офіційно підтверджено 31 випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку глави Чернівецької ОДА Сергія Осачука у Facebook.

“П’ятеро з міста Чернівців, четверо з Глибокої та ще 22 інших з різних районів нашої області”, — сказав очільник ОДА.

Таким чином, загальна чисельність хворих на Буковині від першого встановленого випадку складає 202 особи. Осачук підкреслив, що це лише лабораторно підтверджені особи, коли багато інфікованих людей може переносити хворобу без симптомів.

Він зазначив, що 3 людини — одужали “Один пацієнт із Глобокої, двоє із Заставни.. Серед цих трьох — двоє це діти, які видужали і лікувались амбулаторно, тобто вдома... Можна здолати інфекцію слухаючись настанов лікарів”, — додав Осачук.

Таким чином, всього в області одужало 11 людей після інфікування COVID-19.

Нагадаємо, станом на вечір 3 квітня в Україні підтверджено 1072 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

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