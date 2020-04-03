На Буковине зафиксировано более 200 случаев коронавируса - ОГА

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 66710 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 78818 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 92096 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 89841 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104845 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 88848 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103091 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105977 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131015 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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На Буковине зафиксировано более 200 случаев коронавируса - ОГА

На Буковине зафиксировано более 200 случаев коронавируса - ОГА

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Черновицкой области сегодня, 3 апреля, официально подтверждено 31 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу главы Черновицкой ОГА Сергея Осачук в Facebook.

“Пятеро из Черновцов, четверо из Глубокой и еще 22 других из разных районов нашей области”, — сказал глава ОГА.

Таким образом, общая численность больных на Буковине от первого установленного случае составляет 202 человека. Осачук подчеркнул, что это только лабораторно подтверждены случаи, когда много инфицированных людей может переносить болезнь без симптомов.

Он отметил, что 3 человека — выздоровели “Один пациент из Глыбокой, двое из Заставны... Среди этих трех — двое это дети, которые выздоровели и лечились амбулаторно, то есть дома... Можно преодолеть инфекцию слушаясь указаний врачей”, — добавил Осачук.

Таким образом, всего в области выписаны 11 человек после инфицирования COVID-19.

Напомним, по состоянию на вечер 3 апреля в Украине подтверждены 1072 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

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