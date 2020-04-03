На Буковине зафиксировано более 200 случаев коронавируса - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Черновицкой области сегодня, 3 апреля, официально подтверждено 31 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу главы Черновицкой ОГА Сергея Осачук в Facebook.
“Пятеро из Черновцов, четверо из Глубокой и еще 22 других из разных районов нашей области”, — сказал глава ОГА.
Таким образом, общая численность больных на Буковине от первого установленного случае составляет 202 человека. Осачук подчеркнул, что это только лабораторно подтверждены случаи, когда много инфицированных людей может переносить болезнь без симптомов.
Он отметил, что 3 человека — выздоровели “Один пациент из Глыбокой, двое из Заставны... Среди этих трех — двое это дети, которые выздоровели и лечились амбулаторно, то есть дома... Можно преодолеть инфекцию слушаясь указаний врачей”, — добавил Осачук.
Таким образом, всего в области выписаны 11 человек после инфицирования COVID-19.
Напомним, по состоянию на вечер 3 апреля в Украине подтверждены 1072 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.