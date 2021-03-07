На Буковині за добу зафіксували 441 новий випадок інфікування коронавірусом

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Глава ОДА опублікував інфографіку, в якій повідомляється, що за останню добу 142 особи одужали, 46 009 — з початку пандемії.

Так, загалом, на Буковині зафіксували 58 278 випадків хвороби. За весь час епідемії в регіоні померли 1 078 осіб.

Нагадаємо

У семи областях України перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19. Укрзалізниця здійснить кілька спецрейсів з Чернівецької області за поданням місцевої ОДА - для вивезення з цих "червоних" карантинних зон понад 3 000 пасажирів.