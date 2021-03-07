На Буковине за сутки зафиксировали 441 новый случай инфицирования коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Черновицкой области за 6 марта зафиксировали 441 новый случай инфицирования COVID-19. Об этом сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук в Facebook, пишет УНН.
Детали
Глава ОГА опубликовал инфографику, в которой сообщается, что за последние сутки 142 человека выздоровели, 46 009 — с начала пандемии.
Да, в общем, на Буковине зафиксировали 58 278 случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерли 1 078 человек.
Напомним
В семи областях Украины превышен показатель госпитализаций больных через COVID-19. Укрзализныця осуществит несколько спецрейсов из Черновицкой области по представлению местной ОГА — для вывоза из этих “красных” карантинных зон более 3000 пассажиров.