З "червоних" зон Прикарпаття та Буковини запустять спецрейси поїздів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Укрзалізниця здійснить 5 спецрейсів з Івано-Франківської та Чернівецької областей за поданням місцевих ОДА - для вивезення з цих "червоних" карантинних зон понад 3 000 пасажирів. Про це УНН повідомили в пресслужбі компанії.
Цитата:
"Укрзалізниця виконає 5 спеціальних рейсів 8 та 9 березня для безпечного вивезення понад 3000 пасажирів, яким критично важливо виїхати з карантинних зон", - йдеться у повідомленні компанії.
Деталі
За повідомленням УЗ, за поданням Івано-Франківської та Чернівецької ОДА та за погодженням із Міністерством охорони здоров'я та Міністерством інфраструктури найближчим часом буде відкрито продаж на наступні рейси:
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- 043/044 Івано-Франківськ-Київ відправленням 8 березня о 21:55 і прибуттям 9 березня о 08:48.
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- 007/008 Чернівці-Київ відправленням 8 березня о 21:08 і прибуттям 9 березня о 09:07.
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- 149/150 Ворохта-Полтава відправленням 8 березня о 13:51 і прибуттям 9 березня о 10:38.
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- 135/136 Чернівці-Одеса з виїздом 9 березня о 15:35 і прибуттям 10 березня о 10:01.
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- 117/118 Чернівці-Київ відправленням 9 березня о 19:46 та прибуттям 10 березня о 08:08.
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Що було раніше
Укрзалізниця з 7 до 12 березня призупинила продаж квитків до Чернівецької та Житомирської областей, які потрапили у "червону" карантинну зону через поширення коронавірусу. Також була обмежена висадка та посадка пасажирів з уже придбаними квитками на дати після 7 березня включно.
Перед цим, у зв’язку з карантинними обмеженнями, Укрзалізниця з 26 лютого призупинила продаж квитків на поїзди, що прямують до Івано-Франківщини та зворотно, адже область також потрапила до "червоної" зони.
Так, з 26 лютого на Івано-Франківщині діє червоний рівень епідемічної небезпеки, з 1 березня на території Чернівецької області, а з 3 березня на території Житомирської області. З 8 березня його вводять і на Закарпатті.