С "красных" зон Прикарпатья и Буковины запустят спецрейсы поездов

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КИЕВ. 6 марта. УНН. Укрзализныця осуществит 5 спецрейсов из Ивано-Франковской и Черновицкой областей по представлению местных ОГА - для вывоза из этих "красных" карантинных зон более 3000 пассажиров. Об этом сообщили УНН в пресс-службе компании.

Цитата:

"Укрзализныця выполнит 5 специальных рейсов 8 и 9 марта для безопасного вывоза более 3000 пассажиров, которым критически важно уехать из карантинных зон", - говорится в сообщении компании.

Детали

По сообщению УЗ, по представлению Ивано-Франковской и Черновицкой ОГА и по согласованию с Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры в ближайшее время будет открыта продажа на следующие рейсы:

  • 043/044 Ивано-Франковск-Киев отправлением 8 марта в 21:55 и прибытием 9 марта в 8:48.
  • 007/008 Черновцы-Киев отправлением 8 марта в 21:08 и прибытием 9 марта в 9:07.
  • 149/150 Ворохта-Полтава отправлением 8 марта в 13:51 и прибытием 9 марта в 10:38.
  • 135/136 Черновцы-Одесса с выездом 9 марта в 15:35 и прибытием 10 марта в 10:01.
  • 117/118 Черновцы-Киев отправлением 9 марта в 19:46 и прибытием 10 марта в 08:08.

Что было ранее

Укрзализныця с 7 до 12 марта приостановила продажу билетов в Черновицкую и Житомирскую области, которые попали в "красную" карантинную зону из-за распространения коронавируса. Также была ограничена высадка и посадка пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 7 марта включительно.

Перед этим, в связи с карантинными ограничениями, Укрзализныця с 26 февраля приостановила продажу билетов на поезда, следующие в Ивано-Франковскую область и обратно, ведь область также попала в "красную" зону.

Так, с 26 февраля в Ивано-Франковской области действует красный уровень эпидемической опасности, с 1 марта на территории Черновицкой области, а с 3 марта на территории Житомирской области. С 8 марта его вводят и на Закарпатье.

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