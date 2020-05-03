На Буковині за добу зафіксовано 69 нових випадків коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Сьогодні, 3 травня, лабораторно підтверджено ще 69 випадків коронавірусу в Чернівецькій області. Про це повідомив на своїй сторінці Facebook голова облдержадміністрації Сергій Осачук, передає УНН.
“У Чернівецькій області одужали 159 людей! ПЛР-тести сьогодні показали двічі негативний результат 21 буковинцю”, — написав Осачук.
Він додав, що попри гарні новини в області є й нові випадки зараження.
“Сьогодні, 3 травня, лабораторно підтверджено ще 69 випадків коронавірусу в області. З них 37 — у Чернівцях”, — повідомив він.
Таким чином, загальна кількість інфікованих на Буковині від першого встановленого випадку складає 1887 осіб, повідомив Осачук, та додав, що Чернівецький обласний лабораторний центр сьогодні здійснив 441 ПЛР-дослідження.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 11 913 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 288 — летальні.
Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.