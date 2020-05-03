На Буковине за сутки зафиксировано 69 новых случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Сегодня, 3 мая, лабораторно подтверждено еще 69 случаев коронавируса в Черновицкой области. Об этом сообщил на своей странице Facebook председатель облгосадминистрации Сергей Осачук, передает УНН.
“В Черновицкой области выздоровели 159 человек! ПЦР-тесты сегодня показали дважды отрицательный результат 21 буковинцу”, — написал Осачук.
Он добавил, что несмотря на хорошие новости в области есть и новые случаи заражения.
“Сегодня, 3 мая, лабораторно подтверждено еще 69 случаев коронавируса в области. Из них 37 в Черновцах”, — сообщил он.
Таким образом, общее количество инфицированных на Буковине от первого установленного случая составляет 1887 человек, сообщил Осачук, и добавил, что Черновицкий областной лабораторный центр сегодня совершил 441 ПЦР-исследования.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 11 913 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 288 — летальные.
В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.