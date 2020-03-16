На Буковині з підозрою на коронавірус загалом госпіталізовували 30 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Чернівецькій області загалом було госпіталізовано з підозрою на коронавірус, який провокує захворювання COVID-19, 30 осіб. Про це заявила заступниця голови ОДА Наталья Гусак під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Із самого початку госпіталізації у нас було госпіталізовано 30 людей, з яких семеро у нас мають 2 негативних результати. Тобто п’ятеро з них ми вже виписали з обласної клінічної лікарні з інфекційного відділення", - розповіла Гусак.
Також, за її словами, сьогодні було отримано перший негативний результат від пацієнта №1.
"Через дві доби в цього пацієнта відберуть зразки й, якщо він так само буде негативний, ми зможемо говорити про його одужання та виписку", - сказала Гусак.
Нагадаємо, в Україні лабораторно підтверджено уже п'ять випадків коронавірусної інфекції COVID-19.
Як повідомлялося раніше, стан двох жінок, у яких підтвердили коронавірусну інфекцію COVID-19 в Чернівецькій області, наразі стабільний.
Додамо, в Україні зафіксовано одну смерть від коронавірусу.