На Буковине с подозрением на коронавирус в целом были госпитализированы 30 человек

КИЕВ. 16 марта. УНН. В Черновицкой области в целом были госпитализированы с подозрением на коронавирус, который провоцирует заболевание COVID-19, 30 человек. Об этом заявила заместитель председателя ОГА Наталья Гусак во время брифинга, передает корреспондент УНН.