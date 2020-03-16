На Буковине с подозрением на коронавирус в целом были госпитализированы 30 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Черновицкой области в целом были госпитализированы с подозрением на коронавирус, который провоцирует заболевание COVID-19, 30 человек. Об этом заявила заместитель председателя ОГА Наталья Гусак во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"С самого начала госпитализации у нас были госпитализированы 30 человек, из которых семь у нас имеют 2 отрицательных результата. То есть пятерых из них мы уже выписали из областной клинической больницы из инфекционного отделения", - рассказала Гусак.
Также, по ее словам, сегодня был получен первый отрицательный результат от пациента №1.
"Через двое суток у этого пациента отберут образцы и, если он так же будет отрицательный, мы сможем говорить о его выздоровлении и выписке", - сказала Гусак.
Напомним, в Украине лабораторно подтверждено уже пять случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Как сообщалось ранее, состояние двух женщин, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19 в Черновицкой области, сейчас стабильный.
Добавим, в Украине зафиксировано одну смерть от коронавируса.