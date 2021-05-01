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На Буковині виявили лише 87 нових випадків коронавірусу за добу

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. У Чернівецькій області за добу зафіксували 87 нових випадків інфікування COVID-19, також в області одужали 436 людей. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ОДА Сергій Осачук, передає УНН.

Деталі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 77 311 випадків хвороби. За останню добу 436 людей одужало, 62 787 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1 665 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 564 зразки та 510 експрес-тестів.

Більше подробиць очільник ОДА не навів.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 078 086 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 44 436 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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