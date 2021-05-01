На Буковине обнаружили только 87 новых случаев коронавируса за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 87 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 436 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачука, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 77 311 случаев болезни. За последние сутки 436 человек выздоровели, 62 787 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1665 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 564 образцов и 510 экспресс-тестов.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 078 086 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 44 436 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.