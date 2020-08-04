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На Буковині виявили 86 нових випадків коронавірусу

На Буковині виявили 86 нових випадків коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. У Чернівецькій області 3 серпня офіційно підтверджено ще 86 нових випадків зараження коронавірусом. Усього лабораторний центр опрацював 376 зразків. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає УНН.

“Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 6229 осіб”, — написав він.

Осачук зазначив, що за понеділок 118 буковинців одужали від COVID-19. “Це гарна цифра. Загалом кількість тих, хто поборов недугу, в області наближається до 5 тисяч, зараз таких 4805 осіб”, — додав очільник ОДА.

“Близько двох тижнів тому ми були щасливі повідомити вам, що ситуація із поширенням коронавірусу в області стабілізувалася. Ми навіть зменшили число ліжок, зарезервованих для хворих із вірусом. І ось сьогодні знову розгортаємо додаткові місця у трьох лікарнях. Це лише свідчення того, що вимогами адаптивного карантину, який діє на Буковині, не можна легковажити”, — написав очільник облдержадміністрації.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 73 158 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1738 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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