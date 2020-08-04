На Буковине обнаружили 86 новых случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В Черновицкой области 3 августа официально подтверждено еще 86 новых случаев заражения коронавирусом. Всего лабораторный центр обработал 376 образцов. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
“Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 6229 человек”, — написал он.
Осачук отметил, что за понедельник 118 буковинцев выздоровели от COVID-19. “Это хорошая цифра. В целом количество тех, кто поборол недуг, в области приближается к 5 тысячам, сейчас таких 4805 человек”, — добавил глава ОГА.
“Около двух недель назад мы были счастливы сообщить вам, что ситуация с распространением коронавируса в области стабилизировалась. Мы даже уменьшили число коек, зарезервированных для больных с вирусом. И вот сегодня снова разворачиваем дополнительные места в трех больницах. Это лишь свидетельство того, что требованиями адаптивного карантина, который действует на Буковине, нельзя пренебрегать”, — написал глава облгосадминистрации.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 73 158 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1738 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.