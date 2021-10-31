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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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На Буковині виявили 487 нових випадків коронавірусу за добу

Київ • УНН

 • 38893 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Чернівецькій області за 30 жовтня зафіксували 487 нових випадків інфікування COVID-19. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ОДА Сергій Осачук, передає УНН.

На Буковині виявили 487 нових випадків коронавірусу за добу

Деталі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 106 405 випадків хвороби. За останню добу 149 людей одужало, 88 128 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 2 430 людини. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1244 ПЛР-досліджень та 1419 експрес-тестів.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 904 872 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 67 393 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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