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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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На Буковине обнаружили 487 новых случаев коронавируса за сутки

Киев • УНН

 • 38893 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В Черновицкой области за 30 октября зафиксировали 487 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.

На Буковине обнаружили 487 новых случаев коронавируса за сутки

Подробности

Так, в целом на Буковине зафиксировано 106 405 случаев болезни. За последние сутки 149 человек поправились, 88 128 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 2430 человек. За прошедшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1244 ПЦР-исследований и 1419 экспресс-тестов.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 904 872 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 67 393 летальных.

Респираторная болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксирована в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С этого времени заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года, Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Украинские Национальные Новости

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