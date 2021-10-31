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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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На Буковині виявили 424 нових випадки коронавірусу за добу

Київ • УНН

 • 12077 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Чернівецькій області за 31 жовтня зафіксували 424 нових випадки інфікування COVID-19. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ОДА Сергій Осачук, передає УНН.

На Буковині виявили 424 нових випадки коронавірусу за добу

Деталі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 106 829 випадків хвороби. За останню добу 105 людей одужало, 88 223 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 2 448 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 997 ПЛР-досліджень та 661 експрес-тест.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 922 302 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 67 729 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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