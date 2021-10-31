На Буковині виявили 424 нових випадки коронавірусу за добу

Деталі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 106 829 випадків хвороби. За останню добу 105 людей одужало, 88 223 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 2 448 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 997 ПЛР-досліджень та 661 експрес-тест.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 922 302 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 67 729 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.