На Буковине обнаружили 424 новых случая коронавируса за сутки

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Так, в целом на Буковине зафиксировано 106 829 случаев болезни. За последние сутки 105 человек поправилось, 88 223 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 2448 человек. За прошедшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 997 ПЦР-исследований и 661 экспресс-тест.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 922 302 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 67 729 летальные.

Респираторная болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксирована в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С этого времени заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года, Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.