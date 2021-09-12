На Буковині виявили 120 нових випадків коронавірусу за добу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. У Чернівецькій області за 12 вересня зафіксували 120 нових випадки інфікування COVID-19, також в області одужало 11 осіб. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ОДА Сергій Осачук, передає УНН.

Деталі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 83 824 випадків хвороби. За останню добу 11 людей одужало, 78 955 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1 884 людини. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 425 ПЛР-дослідження та 369 експрес-тести.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 316 619 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 54 342 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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