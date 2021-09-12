На Буковине обнаружили 120 новых случаев коронавируса за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Черновицкой области за 12 сентября зафиксировали 120 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выписаны 11 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 83 824 случаев болезни. За последние сутки 11 человек выздоровели, 78 955 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1884 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 425 ПЦР-исследования и 369 экспресс-тесты.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 316 619 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 342 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.