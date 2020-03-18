На Буковині з лікарні виписали вісім осіб, у яких коронавірус не підтвердився
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Чернівецькій області вже виписали вісім осіб, у яких підозрювали коронавірус COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
"Виписано - вісім осіб", - йдеться у повідомлені.
Також повідомляється, що очікуються результати обстеження 11 осіб з підозрою на коронавірус.
Нагадаємо, всі пацієнти з коронавірусом у Чернівецькій області знаходяться у задовільному стані.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків коронавірусу.