На Буковине из больницы выписали восемь человек, у которых коронавирус не подтвердился
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Черновицкой области уже выписали восемь человек, у которых подозревали коронавирус COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
"Выписаны - восемь человек", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что ожидаются результаты обследования 11 человек с подозрением на коронавирус.
Напомним, все пациенты с коронавирусом в Черновицкой области находятся в удовлетворительном состоянии.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев коронавируса.