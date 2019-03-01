На Буковині перевищений епідпоріг захворюваності на грип і ГРВІ на 8,6%

“За 9 тиждень 2019 року в Чернівецькій області (з 22.02.2019 по 28.02.2019) зареєстровано 5163 випадки ГРІ, з яких 3557 серед дітей (68,9%). Госпіталізовано 127 осіб, з них 89 дітей. Рівень захворюваності гострими респіраторними інфекціями вище епідемічного порогу на 8,6%. В порівнянні з попереднім 08 тижнем 2019 року в цілому по області захворюваність зменшилась на 9,5%”, — йдеться у повідомленні.

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За даними держадміністрації, за період з 28.09.2018 по 28.02.2019 року, за даними оперативного моніторингу, з приводу гострих респіраторних інфекцій за медичною допомогою звернулось 102100 осіб або 11,2% мешканців області, з них 71628 дітей (70,2%). Госпіталізовано 2014 хворих, з них 1506 — дітей до 18 років.

“В області підтверджено циркуляцію вірусів грипу. Так, з 46 проб клінічного матеріалу у 9 пробах (19,5%) отримано позитивні результати на віруси грипу типу А, зокрема А (H1N1) — 5 та А (H3N2) — 4”, — додали у адміністрації.

Перевищення епідемічного порогу зареєстровано у районах: Вижницькому на 22,3%, Заставнівському на 16,6 %.

В м.Чернівці за 09 тиждень 2019 року зареєстровано 2475 випадків гострих респіраторних інфекцій, з яких 1711 дітей. Госпіталізовано 37 мешканців м.Чернівці, в тому числі 25 дітей. Рівень захворюваності гострими респіраторними інфекціями вище епідемічного порогу на 7,6%. В порівнянні з попереднім 08 тижнем 2019 року захворюваність ГРІ в м.Чернівцях збільшилась на 1,0%.

Нагадаємо, захворюваність на грип та ГРВІ в Україні протягом тижня з 18 по 24 лютого перевищувала епідемічний поріг у трьох областях. Загалом же за минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 183 тисячі людей, що на 8% менше епідпорогу.