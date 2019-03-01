На Буковині перевищений епідпоріг захворюваності на грип і ГРВІ на 8,6%

ukru
12:58 • 55048 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 182888 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 181752 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 169233 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 188451 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 182657 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 165037 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 308278 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 160577 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 263601 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
36 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

23 березня, 06:56 • 151126 перегляди
Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

23 березня, 07:47 • 148739 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

23 березня, 08:31 • 149775 перегляди
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

13:21 • 133983 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

13:47 • 122829 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 226573 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 308278 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 263602 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 242094 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 204176 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 107117 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 105528 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 108874 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 103704 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 110871 перегляди
Актуальне
На Буковині перевищений епідпоріг захворюваності на грип і ГРВІ на 8,6%

На Буковині перевищений епідпоріг захворюваності на грип і ГРВІ на 8,6%

Київ • УНН

 • 8412 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. На Буковині рівень захворюваності гострими респіраторними інфекціями вище епідемічного порогу на 8,6%. Про це повідомляє УНН з посиланням на Чернівецьку ОДА.

“За 9 тиждень 2019 року в Чернівецькій області (з 22.02.2019 по 28.02.2019) зареєстровано 5163 випадки ГРІ, з яких 3557 серед дітей (68,9%). Госпіталізовано 127 осіб, з них 89 дітей. Рівень захворюваності гострими респіраторними інфекціями вище епідемічного порогу на 8,6%. В порівнянні з попереднім 08 тижнем 2019 року в цілому по області захворюваність зменшилась на 9,5%”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Від грипу померли ще восьмеро українців

За даними держадміністрації, за період з 28.09.2018 по 28.02.2019 року, за даними оперативного моніторингу, з приводу гострих респіраторних інфекцій за медичною допомогою звернулось 102100 осіб або 11,2% мешканців області, з них 71628 дітей (70,2%). Госпіталізовано 2014 хворих, з них 1506 — дітей до 18 років.

“В області підтверджено циркуляцію вірусів грипу. Так, з 46 проб клінічного матеріалу у 9 пробах (19,5%) отримано позитивні результати на віруси грипу типу А, зокрема А (H1N1) — 5 та А (H3N2) — 4”, — додали у адміністрації.

Перевищення епідемічного порогу зареєстровано у районах: Вижницькому на 22,3%, Заставнівському на 16,6 %.

В м.Чернівці за 09 тиждень 2019 року зареєстровано 2475 випадків гострих респіраторних інфекцій, з яких 1711 дітей. Госпіталізовано 37 мешканців м.Чернівці, в тому числі 25 дітей. Рівень захворюваності гострими респіраторними інфекціями вище епідемічного порогу на 7,6%. В порівнянні з попереднім 08 тижнем 2019 року захворюваність ГРІ в м.Чернівцях збільшилась на 1,0%.

Нагадаємо, захворюваність на грип та ГРВІ в Україні протягом тижня з 18 по 24 лютого перевищувала епідемічний поріг у трьох областях. Загалом же за минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 183 тисячі людей, що на 8% менше епідпорогу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'яКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,186.90
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,007.07