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На Буковине превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ на 8,6%

На Буковине превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ на 8,6%

Киев  •  УНН

 • 8412 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. На Буковине уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями выше эпидемического порога на 8,6%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Черновицкую ОГА.

"За 9 неделю 2019 году в Черновицкой области (с 22.02.2019 по 28.02.2019) зарегистрировано 5163 случая ОРВИ, из которых 3557 среди детей (68,9%). Госпитализированы 127 человек, из них 89 детей. Уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями выше эпидемического порога на 8,6%. По сравнению с предыдущим 08 неделей 2019 году в целом по области заболеваемость уменьшилась на 9,5%", - говорится в сообщении.

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По данным госадминистрации, за период с 28.09.2018 по 28.02.2019 года, по данным оперативного мониторинга, по поводу острых респираторных инфекций за медицинской помощью обратилось 102 100 человек или 11,2% жителей области, из них 71 628 детей (70,2%). Госпитализированы 2014 больных, из них 1506 - детей до 18 лет.

"В области подтверждено циркуляцию вирусов гриппа. Так, с 46 проб клинического материала в 9 пробах (19,5%) получены положительные результаты на вирусы гриппа типа А, в частности А (H1N1) - 5 и А (H3N2) - 4", - добавили в администрации.

Превышение эпидемического порога зарегистрировано в районах: Выжницком на 22,3%, Заставнивском на 16,6%.

В г. Черновцы за 9 неделю 2019 зарегистрировано 2475 случаев острых респираторных инфекций, из которых 1711 детей. Госпитализированы 37 жителей Черновцы, в том числе 25 детей. Уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями выше эпидемического порога на 7,6%. По сравнению с предыдущим 8 неделей 2019 заболеваемость ОРВИ в Черновцах увеличилась на 1,0%.

Напомним, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине в течение недели с 18 по 24 февраля превышала эпидемический порог в трех областях. Всего же за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели более 183 тысячи человек, что на 8% меньше эпидпорога.

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