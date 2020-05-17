На Буковині не вистачає понад 5,5 млн гривень для виплати медикам заробітної плати
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Чернівецька обласна держана адміністрація звернулася до Міністерства охорони здоров’я з проханням виділити 5,6 млн гривень для виплати заробітної плати медикам. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“14 травня до нас звернулася Чернівецька обласна державна адміністрація, що в них виникли певні проблеми з фінансуванням, що їм необхідна сума коштів 5,6 млн гривень. Міністерство охорони здоров’я відреагувало, були проведенні консультації з Міністерством фінансів, узгоджені позиції, будуть зроблені певні технічні моменти, наближення бюджетних асигнувань, і в понеділок ці кошти будуть перераховані в Чернівецьку область для того, щоб всі виплати були здійснені”, — зазначив міністр.
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Як повідомляв УНН раніше, станом на 16 травня, чотирнадцять регіонів уже повністю виплатили надбавки за березень медикам, які борються з коронавірусом, а решта регіонів — “застрягли в бюрократичній тяганині”.