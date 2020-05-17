На Буковині не вистачає понад 5,5 млн гривень для виплати медикам заробітної плати

“14 травня до нас звернулася Чернівецька обласна державна адміністрація, що в них виникли певні проблеми з фінансуванням, що їм необхідна сума коштів 5,6 млн гривень. Міністерство охорони здоров’я відреагувало, були проведенні консультації з Міністерством фінансів, узгоджені позиції, будуть зроблені певні технічні моменти, наближення бюджетних асигнувань, і в понеділок ці кошти будуть перераховані в Чернівецьку область для того, щоб всі виплати були здійснені”, — зазначив міністр.

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Як повідомляв УНН раніше, станом на 16 травня, чотирнадцять регіонів уже повністю виплатили надбавки за березень медикам, які борються з коронавірусом, а решта регіонів — “застрягли в бюрократичній тяганині”.