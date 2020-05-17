На Буковине не хватает более 5,5 млн гривен для выплаты медикам заработной платы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Черновицкая областная государственной администрации обратилась в Министерство здравоохранения с просьбой выделить 5,6 млн гривен для выплаты заработной платы медикам. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"14 мая к нам обратилась Черновицкая областная государственная администрация, у них возникли проблемы с финансированием, что им необходима сумма средств 5,6 млн гривен. Министерство здравоохранения отреагировало, были проведены консультации с Министерством финансов, согласованы позиции, будут сделаны определенные технические моменты, приближение бюджетных ассигнований, и в понедельник эти средства будут перечислены в Черновицкую область для того, чтобы все выплаты были осуществлены", - отметил министр.
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Как сообщал УНН ранее, по состоянию на 16 мая, четырнадцать регионов уже полностью выплатили надбавки за март медикам, которые борются с коронавирусом, а остальные регионы - "застряли в бюрократической волоките".