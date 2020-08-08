Коронавірус на Буковині: кількість інфікованих за добу удвічі перевищила число людей, що одужали

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. У Чернівецькій області 8 серпня офіційно підтверджено ще 106 нових випадків зараження коронавірусом. Усього лабораторний центр опрацював 564 зразки. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає УНН.

“Кількість тих, хто захворів на COVID-19, сьогодні більш ніж удвічі перевищила число людей, що одужали. Фахівці лабораторного центру зафіксували 104 нових випадки коронавірусу”, — написав Осачук, та додав, що досліджено було 564 зразки.

“Таким чином, загалом інфікованих на Буковині від першого встановленого випадку — 6669 осіб”, — написав очільник ОДА.

Зокрема, за добу 43 буковинців здолали вірус. “Усього недугу побороли 5169 мешканців області”, написав Осачук.

“Хочу нагадати, що захист від COVID-19 — наша спільна відповідальність. Будь-яка влада безсила, якщо люди будуть нехтувати власною безпекою, поводитимуться легковажно. Закликаю вас дотримуватися карантинних обмежень. Давайте доживемо до посткоронавірусної епохи із якомога меншими втратами”, — додав очільник облдержадміністрації.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 79 750 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1879 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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