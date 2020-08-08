Коронавирус на Буковине: количество инфицированных за сутки вдвое превысило число выздоровевших
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Черновицкой области 8 августа официально подтверждено еще 106 новых случаев заражения коронавирусом. Всего лабораторный центр обработал 564 образцов. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
“Количество заболевших на COVID-19, сегодня более чем вдвое превысило число людей, выздоровели. Специалисты лабораторного центра зафиксировали 104 новых случая коронавируса”, — написал Осачук, и добавил, что исследовано было 564 образцов.
“Таким образом, всего инфицированных на Буковине от первого установленного случае — 6669 человек”, — написал глава ОГА.
В частности, за сутки 43 буковинцев преодолели вирус. “Всего недуг победили 5169 жителей области”, написал Осачук.
“Хочу напомнить, что защита от COVID-19 — наша общая ответственность. Любая власть бессильна, если люди будут пренебрегать собственной безопасностью, вести себя легкомысленно. Призываю вас соблюдать карантин. Давайте доживем до посткоронавирусной эпохи с как можно меньшими потерями”, — добавил глава облгосадминистрации.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 79 750 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1879 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.