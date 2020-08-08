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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 74928 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100393 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106020 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125968 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100903 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101785 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103815 просмотра

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Коронавирус на Буковине: количество инфицированных за сутки вдвое превысило число выздоровевших

Киев  •  УНН

 • 8480 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. В Черновицкой области 8 августа официально подтверждено еще 106 новых случаев заражения коронавирусом. Всего лабораторный центр обработал 564 образцов. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает УНН.

“Количество заболевших на COVID-19, сегодня более чем вдвое превысило число людей, выздоровели. Специалисты лабораторного центра зафиксировали 104 новых случая коронавируса”, — написал Осачук, и добавил, что исследовано было 564 образцов.

“Таким образом, всего инфицированных на Буковине от первого установленного случае — 6669 человек”, — написал глава ОГА.

В частности, за сутки 43 буковинцев преодолели вирус. “Всего недуг победили 5169 жителей области”, написал Осачук.

“Хочу напомнить, что защита от COVID-19 — наша общая ответственность. Любая власть бессильна, если люди будут пренебрегать собственной безопасностью, вести себя легкомысленно. Призываю вас соблюдать карантин. Давайте доживем до посткоронавирусной эпохи с как можно меньшими потерями”, — добавил глава облгосадминистрации.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 79 750 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1879 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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