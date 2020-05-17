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На будівлях ОП та Кабміну покажуть відео-інсталяцію про злочини СРСР та РФ проти кримських татар

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. У ніч з 17 на 18 травня на будівлі Офісу Президента України буде показано через світлову проекцію відео-інсталяцію у знак вшанування пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Також інсталяцію покажуть на будівлі Кабінету міністрів України, так само орієнтовно о 21:00, 18, 19 та 20 травня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

На будівлях ОП та Кабміну покажуть відео-інсталяцію про злочини СРСР та РФ проти кримських татар

“У ніч з 17 на 18 травня, о 00:01, на будівлі Офісу Президента України буде показано через світлову проекцію відео-інсталяцію, яка нагадає всім про злочини радянської влади і злочини РФ сьогодні проти кримськотатарського народу. Також, 18 травня інсталяція проектуватиметься з наставанням темного часу доби — орієнтовно з 21:00. Окрім того, інсталяцію покажуть на будівлі Кабінету міністрів України, так само орієнтовно о 21:00, 18, 19 та 20 травня”, — сказано у повідомленні.

Також у Мінреінтеграції закликали долучитися до заклику Меджлісу і підняти кримськотатарський прапор з траурною стрічкою, а о 21:00 сьогодні, 17 травня, запалити вогник пам’яті у своєму вікні.

“Ми пам‘ятаємо злочини радянського режиму. Примусове вигнання кримських татар з Кримського півострова злочинці радянського режиму розпочали о третій годині ранку 18 травня 1944 року. Протягом двох днів з рідних домівок було виселено 180 тисяч кримських татар. Вигнання та нелюдські умови в місцях заслання мали катастрофічні наслідки — від хвороб та виснаження загинуло десятки тисяч кримських татар. Всі ми думали що таким злочинам не місце у сучасному світі, але РФ порушила всі норми міжнародного права та обов’язків”, — додається у повідомленні.

Зазначається, що у 2014 році Росія посягнула на територіальну цілісність України, окупувала Крим і розпочала війну на Сході України.

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“Й досі окупаційні російські адміністрації продовжують військову агресію проти України, продовжують здійснювати злочини проти кримських татар — залякуючи, переслідуючи, саджаючи у тюрми. Тиск на кримськотатарський народ, організація етнічних і політично вмотивованих переслідувань та переслідувань за віросповідання — це є ніщо інше як етноцид...”, — відзначається у повідомленні.

Так, кримськотатарський народ подарував світу не тільки видатних воїнів, таких як військовий льотчик-ас Амет-Хан Султан. Але й видатних інтелектуалів, як Ісмаїл Гаспринський. Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв є живим символом незламності і самовідданого служіння своєму народові.

Сьогодні Україна захоплено слухає Джамалу і дивиться фільми Ахтема Сейтаблаєва. Натомість духовні нащадки Сталіна в Кремлі сьогодні знову намагаються знищити все, що пов‘язане з корінним народом.

“Вони спотворюють палац у Бахчисараї та лякаються блакитного прапору з тамгою. Вони кидають за ґрати невинних людей. Обов’язок України — зробити усе необхідне для кримськотатарського народу, аби їхні права, культура, мова і традиції були збережені. Право кримських татар вільно жити на своїй землі буде відновлено — інакшого не дано. Ми не припинимо боротьбу допоки не повернемо зпід російського гніту український півострів Крим. 18 травня — це й День боротьби за права кримськотатарського народу. В цей день хочемо вчергове нагадати всьому світові і країні-агресору, що Крим — це Україна, і час окупантів невдовзі мине. Bizim ve siziñ azatlığıñız içün — За вашу і нашу свободу”, — підсумовується у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні сьогодні День пам’яті жертв політичних репресій

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