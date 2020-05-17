На зданиях ОП и Кабмина покажут видео-инсталляцию о преступлениях СССР и РФ против крымских татар

"В ночь с 17 на 18 мая, в 00:01, на здании Офиса Президента Украины будет показано через световую проекцию видео-инсталляцию, которая напомнит всем о преступлениях советской власти и преступления РФ сегодня против крымскотатарского народа. Также, 18 мая инсталляция будет проецироваться с наступлением темного времени суток - ориентировочно с 21:00. Кроме того, инсталляцию покажут на здании Кабинета министров Украины, так же ориентировочно в 21:00, 18, 19 и 20 мая", - сказано в сообщении.

Также в Минреинтеграции призвали присоединиться к призыву Меджлиса и поднять крымскотатарский флаг с траурной лентой, а в 21:00 сегодня, 17 мая, зажечь огонек памяти в своем окне.

"Мы помним преступления советского режима. Принудительное изгнание крымских татар с Крымского полуострова преступники советского режима начали в три часа утра 18 мая 1944 года. В течение двух дней с родных домов было выселено 180 тыс. крымских татар. Изгнание и нечеловеческие условия в местах ссылки имели катастрофические последствия - от болезней и истощения погибли десятки тысяч крымских татар. Все мы думали что таким преступлениям не место в современном мире, но РФ нарушила все нормы международного права и обязанности", - добавляется в сообщении.

Отмечается, что в 2014 году Россия посягнула на территориальную целостность Украины, оккупировала Крым и начала войну на Востоке Украины.

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"До сих пор оккупационные российские администрации продолжают военную агрессию против Украины, продолжают совершать преступления против крымских татар - запугивая, преследуя, сажая в тюрьмы. Давление на крымскотатарский народ, организация этнических и политически мотивированных преследований и преследований за вероисповедание - это ничто иное как этноцид ...", - отмечается в сообщении.

Крымскотатарский народ подарил миру не только выдающихся воинов, таких как военный летчик-ас Амет-Хан. Но и выдающихся интеллектуалов, как Исмаил Гаспринский. Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев является живым символом несокрушимости и самоотверженного служения своему народу.

Сегодня Украина восторженно слушает Джамалу и смотрит фильмы Ахтема Сейтаблаева. Но духовные потомки Сталина в Кремле сегодня снова пытаются уничтожить все, что связано с коренным народом.

"Они обезображивают дворец в Бахчисарае и пугаются голубого флага с тамгой. Они бросают за решетку невиновных людей. Обязанность Украины - сделать все необходимое для крымскотатарского народа, чтобы их права, культура, язык и традиции были сохранены. Право крымских татар свободно жить на своей земле будет восстановлено - иного не дано. Мы не прекратим борьбу пока не вернем из-под гнета украинский полуостров Крым. 18 мая - это и День борьбы за права крымскотатарского народа. В этот день хотим в очередной раз напомнить всему миру и стране-агрессору, что Крым - это Украина, и время оккупантов вскоре пройдет. Bizim ve siziñ azatlığıñız içün - За вашу и нашу свободу", - резюмируется в сообщении.

Напомним, в Украине сегодня День памяти жертв политических репрессий.