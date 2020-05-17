Світ має покласти край репресіям, які відбуваються на окупованих РФ українських територіях - МЗС

У МЗС нагадали, що 17 травня Україна вшановує пам'ять жертв тоталітарної ідеології СРСР.

Схиливши в скорботі голови, ми згадуємо мільйони селян, навмисно замучених до смерті голодоморами, українських патріотів, національну еліту, письменників, митців, науковців, священиків, просто невинних людей, брутально знищених під час Великого терору, згадуємо тих, кого кинули в тюрми й табори ГУЛАГу, депортували, вислали на поселення, йдеться у заяві.

"Уся правда про злочини радянського режиму відкрилася нам із запізненням у кілька десятиліть уже в незалежній Україні. Ми нарешті почали усвідомлювати масштаби злочину, вчиненого проти нашого народу, весь жах і глибину трагедії, яка випала на його долю. Однак попереду ще довгий шлях усвідомлення усієї правди про ці злочини не лише українцями, а й міжнародним співтовариством.

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І йдеться, на жаль, не лише про минуле. Російська агресія проти України повернула на нашу землю і політичні репресії", зазначили у МЗС.

У відомстві нагадали, що у Криму вже шостий рік поспіль масово порушуються права людини, української та кримськотатарської національної спільноти. Убивства, викрадення активістів, сфабриковані судові процеси, незаконні ув’язнення, безпідставні арешти та обшуки, залякування. На даний час понад сто українських громадян утримуються за політичними мотивами в Росії та окупованому Криму, більшість з них є кримськими татарами.

Ще жахливішою є ситуація в окупованих районах Донбасу. Розстріли й убивства українських військовополонених та місцевих патріотів, викрадення людей, катування й приниження стали тут повсякденним явищем.

"Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту, весь демократичний світ звернути особливу увагу на масові й системні репресії, що вже шостий рік поспіль відбуваються на окупованих Росією українських територіях і вжити усіх заходів, щоб покласти край цьому жахливому явищу", - зазначено у заяві.

Нагадаємо, в Україні сьогодні День пам'яті жертв політичних репресій.