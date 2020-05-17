Мир должен положить конец репрессиям, которые происходят на оккупированных РФ украинских территориях - МИД

КИЕВ. 17 мая. УНН. Международное сообщество, весь демократический мир должны обратить особое внимание на массовые и системные репрессии, что уже шестой год подряд происходят на оккупированных Россией украинских территориях и принять все меры, чтобы положить конец этому ужасному явлению. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины по случаю Дня памяти жертв политических репрессий, передает УНН.