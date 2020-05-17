Мир должен положить конец репрессиям, которые происходят на оккупированных РФ украинских территориях - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Международное сообщество, весь демократический мир должны обратить особое внимание на массовые и системные репрессии, что уже шестой год подряд происходят на оккупированных Россией украинских территориях и принять все меры, чтобы положить конец этому ужасному явлению. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины по случаю Дня памяти жертв политических репрессий, передает УНН.
В МИД напомнили, что 17 мая Украина чтит память жертв тоталитарной идеологии СССР.
Склонив в скорби головы, мы вспоминаем миллионы селян, намеренно замученных до смерти голодоморами, украинских патриотов, национальную элиту, писателей, художников, ученых, священников, просто невинных людей, грубо уничтоженных во время Большого террора, вспоминаем тех, кого бросили в тюрьмы и лагеря ГУЛАГа, депортировали, выслали на поселение, говорится в заявлении.
"Вся правда о преступлениях советского режима открылась нам с опозданием в несколько десятилетий уже в независимой Украине. Мы начали осознавать масштабы преступления, совершенного против нашего народа, весь ужас и глубину трагедии, которая выпала на его долю. Однако впереди еще долгий путь осознания всей правды об этих преступлениях не только украинским, но и международным сообществом.
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И речь, к сожалению, не только о прошлом. Российская агрессия против Украины вернула на нашу землю и политические репрессии", отметили в МИД.
В ведомстве напомнили, что в Крыму уже шестой год подряд массово нарушаются права человека, украинского и крымскотатарского национального сообщества. Убийства, похищения активистов, сфабрикованные судебные процессы, незаконные заключения, безосновательные аресты и обыски, запугивания. В настоящее время более ста украинских граждан содержатся по политическим мотивам в России и оккупированном Крыму, большинство из них являются крымскими татарами.
Еще ужаснее ситуация в оккупированных районах Донбасса. Расстрелы и убийства украинских военнопленных и местных патриотов, похищения людей, пытки и унижения стали здесь обычным явлением.
"Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество, весь демократический мир обратить особое внимание на массовые и системные репрессии, что уже шестой год подряд происходят на оккупированных Россией украинских территориях и принять все меры, чтобы положить конец этому ужасному явлению", - говорится в заявлении.
Напомним, в Украине сегодня День памяти жертв политических репрессий.