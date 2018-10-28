На борту вертольота власника “Лестер” було 5 осіб — ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На борту вертольота власника футбольного клубу “Лестер Сіті”, який розбився ввечері 27 жовтня після вильоту, крім Вішая Шрівадданапрабхи були ще чотири особи. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Reuters, передає УНН.
За інформацією джерела видання, у вертольоті перебували дочка власника клубу, два пілоти та ще одна людина, особа якої поки не встановлено.
Джерело видання також додало, що поки немає підтверджених даних про те, що хтось вижив в результаті падіння вертольота.
Нагадаємо, вчора, 27 жовтня, біля домашнього стадіону британського футбольного клубу “Лестер Сіті” “Кінг Пауер” в британському Лестері розбився вертоліт власника клубу, тайського мільярдера Вішая Шрівадданапрабха.
Пізніше стало відомо, що на борту цього вертольота знаходився власник англійського футбольного клубу “Лестер” Вішає Шрівадданапрабхі.
Як повідомляв УНН, можливою причиною падіння вертольота власника британського футбольного клубу “Лестер Сіті”, тайського мільярдера Вішая Шрівадданапрабха стала відмова хвостового гвинта.