На борту вертольота власника “Лестер” було 5 осіб — ЗМІ

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На борту вертольота власника футбольного клубу “Лестер Сіті”, який розбився ввечері 27 жовтня після вильоту, крім Вішая Шрівадданапрабхи були ще чотири особи. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Reuters, передає УНН.