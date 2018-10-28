На борту вертолета владельца "Лестер" было 5 человек - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. На борту вертолета владельца футбольного клуба "Лестер Сити", который разбился вечером 27 октября после вылета, кроме Вишая Шривадданапрабхы были еще четыре человека. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters, передает УНН.
По информации источника, в вертолете находились дочь владельца клуба, два пилота и еще один человек, личность которой пока не установлена.
Источник также добавил, что пока нет подтвержденных данных о том, что кто-то выжил в результате падения вертолета.
Напомним, вчера, 27 октября, у домашнего стадиона британского футбольного клуба "Лестер Сити" "Кинг Пауэр" в британском Лестере разбился вертолет владельца клуба, тайского миллиардера Вишая Шривадданапрабха.
Позже стало известно, что на борту этого вертолета находился владелец английского футбольного клуба "Лестер" Вишай Шривадданапрабхи.
Как сообщал УНН, возможной причиной падения вертолета владельца британского футбольного клуба "Лестер Сити", тайского миллиардера Вешая Шривадданапрабха стал отказ хвостового винта.