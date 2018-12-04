На бізнес-форуму Level Up Ukraine українські стартапери знайшли іноземних інвесторів

Level Up Ukraine – це унікальний майданчик для спілкування та обміну досвідом між представниками бізнесу та державними органами. Цьогоріч у його межах розгорнулась дискусія про глобальні тенденції та внутрішні стимули, які змушують змінюватись український бізнес. Форум був присвячений темі трансформацій.

У межах панельної дискусії "Податкова та фінансова безпека майбутнього" були обговорені світові тенденції, зокрема BEPS, та актуальні й очікувані нововведення в українському законодавстві. Під час свого виступу Грігол Катамадзе, президент Асоціації платників податків України представив проект концепції Податкового кодексу розвитку, погодженого з Українською Радою бізнесу, до якої входить 68 українських асоціацій.



"Встановлення довіри – це двосторонній рух, проте перший крок має зробити держава. Бізнес очікує зниження податкового навантаження на фонд оплати праці, запровадження податку на виведений капітал замість податку на прибуток, а також докорінного реформування Державної фіскальної служби", – наголосив Грігол.

Для того, аби допомогти компаніям впроваджувати якісні зміни Наталія Ульянова, лідерка практики комплексних трансформацій бізнесу, анонсувала pro bono проект "Делойт" в Україні для малого та середнього бізнесу: "Ми оголошуємо цю ініціативу для того, щоб втілити свою соціальну місію та розвіяти міфи про те, що змінюватися складно та страшно". Проект полягає у проведенні конкурсу на безкоштовну комплексну реорганізацію компанії.

Особливу увагу на форумі було приділено питанням трансформації українського малого та середнього бізнесу. У своєму вітальному слові Андрій Булах, керуючий партнер «Делойт» в Україні, зазначив: "Той факт, що Level Up Ukraine організовується за участі "Делойт" говорить про те, що для нас дуже важливий середній та малий бізнес. Ми віримо у те, що спільними зусиллями саме таких компаній можна досягти успіхів у трансформації економіки України".

Про те, що Україні потрібно розвивати середній бізнес вказав і гість із Відня Рафаель Петруцці, керуючий директор Центру трансфертного ціноутворення, який відкрив своїм виступом головну сцену. Інакше, за його словами, економіка країни не буде рости швидко.

Під час обговорення майбутнього інвестицій в Україну були озвучені основні вимоги міжнародних інвесторів до бізнесу. Загалом, спікери зійшлися на думці, що в України є кадровий та технологічно-інтелектуальний потенціал, однак бізнес, зазвичай, не вміє продати свої інновації. На цьому наголосили Дебора Фейрлам, координаторка Ukrainian National Startup Fund, та Алекс Романович, керуючий партнер BeachHead Partners, СEO Social2B.

Здебільшого, компанії інвестують в український агробізнес та виробництво продуктів харчування. Також є зацікавлення у сфері освіти та фармацевтичну галузь. А от на думку Гіві Топчишвілі, засновника і президента 9.8 Group, в Україні цікаво інвестувати саме у команди та людей, які готові виживати у складних умовах непрозорості.

Про практичні аспекти транфсормацій, які відбулись за останні чотири роки, розповідали на прикладах успішних історій українських компаній. Під час дискусії Андрій Пишний, голова правління АТ "Ощадбанк" навів вражаючі цифри: доля банку на ринку зросла із 7% у 2014 до 22% у 2018 році. Найважливішими складовими трансформації банку Андрій Пишний назвав проектний менеджмент та комунікацію, оскільки важлива персональна залученість кожного працівника компанії у цей процес.

Загалом, у межах форуму, окрім головної сцени, відвідувачі заходу могли відвідати ще дві панелі.

Під час роботи функціональної трансформаційної сесії відбулись майстер-класи від провідних світових експертів, які поділились персональними рекомендаціями. Зокрема, на порядку денному були такі теми: структурування роботи, формування колективу, відкриття рахунків за кордоном, залучення капіталу.

В межах панелі індустріальної трансформаційної сесії були проведені майстер-класи від представників успішних аграрних, інфраструктурних і фармацевтичних компаній України. Вони, зокрема, надали поради про те, які кроки необхідні, щоб вийти на міжнародний ринок.

Також на індустріальному потоці відбувся конкурс серед українських старт-ап проектів. Він був організований разом із партнером бізнес-форуму - HUB 4.0, який обирав проекти для Startup Pitching Zone. Команди інноваційних рішень презентували свої проекти професійному журі, у складі якого була Дебора Фейрлам, координатор Ukraine National Startup Fund. Переможцем став старт-ап, розробники якого пропонують переобладнати автомобілі так, щоб вони могли працювати і на паливі, і на електроенергії.

Наприкінці насиченої програми форуму учасники змогли обговорити враження від дискусій та майстер-класів під час нетворкінгу на фоні джазової музики.