На бізнес-форуму Level Up Ukraine українські стартапери знайшли іноземних інвесторів

ukru
23 березня, 12:58 • 170328 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 439901 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 429377 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 415834 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 420748 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 308795 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 255034 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 496823 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 176449 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 425889 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
3 м/с
89 %
755 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
WP: Ізраїль розглядає можливість військової окупації Гази на кілька місяців

WP: Ізраїль розглядає можливість військової окупації Гази на кілька місяців

23 березня, 18:16 • 105218 перегляди
На Одещині внаслідок вибуху у будівлі поліції отримали поранення троє правоохоронців

На Одещині внаслідок вибуху у будівлі поліції отримали поранення троє правоохоронців

23 березня, 18:36 • 95569 перегляди
Припинення війни в Україні буде покроковим: радник Трампа назвав етапи до мирної угоди

Припинення війни в Україні буде покроковим: радник Трампа назвав етапи до мирної угоди

23 березня, 19:00 • 102825 перегляди
Зеленський оцінив переговори зі США в Ер-Ріяді: розмова корисна, робота делегацій триває

Зеленський оцінив переговори зі США в Ер-Ріяді: розмова корисна, робота делегацій триває

23 березня, 19:12 • 91281 перегляди
США проситимуть росію повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"

США проситимуть росію повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"

23 березня, 19:34 • 56232 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 414660 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 496823 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 425889 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 378870 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 327149 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 163137 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 160114 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 160909 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 155408 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 158870 перегляди
Актуальне
На бізнес-форуму Level Up Ukraine українські стартапери знайшли іноземних інвесторів

На бізнес-форуму Level Up Ukraine українські стартапери знайшли іноземних інвесторів

Київ • УНН

 • 10213 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. 28 листопада 2018 року відбувся третій щорічний бізнес-форум Level Up Ukraine. Організаторами виступили Асоціація платників податків України та компанія "Делойт" в Україні, передає УНН.

Level Up Ukraine – це унікальний майданчик для спілкування та обміну досвідом між представниками бізнесу та державними органами. Цьогоріч у його межах розгорнулась дискусія про глобальні тенденції та внутрішні стимули, які змушують змінюватись український бізнес. Форум був присвячений темі трансформацій.

У межах панельної дискусії "Податкова та фінансова безпека майбутнього" були обговорені світові тенденції, зокрема BEPS, та актуальні й очікувані нововведення в українському законодавстві. Під час свого виступу Грігол Катамадзе, президент Асоціації платників податків України представив проект концепції Податкового кодексу розвитку, погодженого з Українською Радою бізнесу, до якої входить 68 українських асоціацій.

"Встановлення довіри – це двосторонній рух, проте перший крок має зробити держава. Бізнес очікує зниження податкового навантаження на фонд оплати праці, запровадження податку на виведений капітал замість податку на прибуток, а також докорінного реформування Державної фіскальної служби", – наголосив Грігол.

Для того, аби допомогти компаніям впроваджувати якісні зміни Наталія Ульянова, лідерка практики комплексних трансформацій бізнесу, анонсувала pro bono проект "Делойт" в Україні для малого та середнього бізнесу: "Ми оголошуємо цю ініціативу для того, щоб втілити свою соціальну місію та розвіяти міфи про те, що змінюватися складно та страшно". Проект полягає у проведенні конкурсу на безкоштовну комплексну реорганізацію компанії.

Особливу увагу на форумі було приділено питанням трансформації українського малого та середнього бізнесу. У своєму вітальному слові Андрій Булах, керуючий партнер «Делойт» в Україні, зазначив: "Той факт, що Level Up Ukraine організовується за участі "Делойт" говорить про те, що для нас дуже важливий середній та малий бізнес. Ми віримо у те, що спільними зусиллями саме таких компаній можна досягти успіхів у трансформації економіки України".

Про те, що Україні потрібно розвивати середній бізнес вказав і гість із Відня Рафаель Петруцці, керуючий директор Центру трансфертного ціноутворення, який відкрив своїм виступом головну сцену. Інакше, за його словами, економіка країни не буде рости швидко.

Під час обговорення майбутнього інвестицій в Україну були озвучені основні вимоги міжнародних інвесторів до бізнесу. Загалом, спікери зійшлися на думці, що в України є кадровий та технологічно-інтелектуальний потенціал, однак бізнес, зазвичай, не вміє продати свої інновації. На цьому наголосили Дебора Фейрлам, координаторка Ukrainian National Startup Fund, та Алекс Романович, керуючий партнер BeachHead Partners, СEO Social2B.

Здебільшого, компанії інвестують в український агробізнес та виробництво продуктів харчування. Також є зацікавлення у сфері освіти та фармацевтичну галузь. А от на думку Гіві Топчишвілі, засновника і президента 9.8 Group, в Україні цікаво інвестувати саме у команди та людей, які готові виживати у складних умовах непрозорості.

Про практичні аспекти транфсормацій, які відбулись за останні чотири роки, розповідали на прикладах успішних історій українських компаній. Під час дискусії Андрій Пишний, голова правління АТ "Ощадбанк" навів вражаючі цифри: доля банку на ринку зросла із 7% у 2014 до 22% у 2018 році. Найважливішими складовими трансформації банку Андрій Пишний назвав проектний менеджмент та комунікацію, оскільки важлива персональна залученість кожного працівника компанії у цей процес.

Загалом, у межах форуму, окрім головної сцени, відвідувачі заходу могли відвідати ще дві панелі.

Під час роботи функціональної трансформаційної сесії відбулись майстер-класи від провідних світових експертів, які поділились персональними рекомендаціями. Зокрема, на порядку денному були такі теми: структурування роботи, формування колективу, відкриття рахунків за кордоном, залучення капіталу.

В межах панелі індустріальної трансформаційної сесії були проведені майстер-класи від представників успішних аграрних, інфраструктурних і фармацевтичних компаній України. Вони, зокрема, надали поради про те, які кроки необхідні, щоб вийти на міжнародний ринок.

Також на індустріальному потоці відбувся конкурс серед українських старт-ап проектів. Він був організований разом із партнером бізнес-форуму - HUB 4.0, який обирав проекти для Startup Pitching Zone. Команди інноваційних рішень презентували свої проекти професійному журі, у складі якого була Дебора Фейрлам, координатор Ukraine National Startup Fund. Переможцем став старт-ап, розробники якого пропонують переобладнати автомобілі так, щоб вони могли працювати і на паливі, і на електроенергії.

Наприкінці насиченої програми форуму учасники змогли обговорити враження від дискусій та майстер-класів під час нетворкінгу на фоні джазової музики.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.36
Bitcoin
$85,894.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,047.95
Ethereum
$1,992.32