На більшості території України очікується надзвичайна пожежна небезпека

"За даними УкрГідрометцентру, 26-27 жовтня у південних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Донецькій та Луганській областях утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - сказано у повідомлені.



Як повідомляв УНН, три людини, з них дві дитини - 2014-го та 2016 року народження - загинули внаслідок пожежі у будинку в селі Сотниківка в Київській області.



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Нагадаємо, рятувальники ліквідували пожежу в розважальному комплексі в Івано-Франківську.