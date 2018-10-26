На більшості території України очікується надзвичайна пожежна небезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Завтра та післязавтра на більшості території України очікується надзвичайна пожежна небезпека. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
"За даними УкрГідрометцентру, 26-27 жовтня у південних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Донецькій та Луганській областях утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - сказано у повідомлені.
Як повідомляв УНН, три людини, з них дві дитини - 2014-го та 2016 року народження - загинули внаслідок пожежі у будинку в селі Сотниківка в Київській області.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пожежа в автобусі під Львовом: у поліції назвали попередню причину
Нагадаємо, рятувальники ліквідували пожежу в розважальному комплексі в Івано-Франківську.