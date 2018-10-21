Пожежа в автобусі під Львовом: у поліції назвали попередню причину

"Автобус "Неоплан", який перевозив пасажирів за маршрутом "Турка - Львів", загорівся 20 жовтня близько 21.50 на автодорозі "Львів - Самбір" у селі Оброшино Пустомитівського району. Про пожежу поліцейських повідомили рятувальники ДСНС. Попередньо встановлено, що причиною займання може бути несправність електромережі", - йдеться у повідомленні відомства.



Як зазначили в поліції, на місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що на момент займання у салоні автобуса перебувало 44 пасажири, потерпілих внаслідок пожежі серед них немає. Вогонь пошкодив в автобусі моторний відсік, багажник та частину салону.



Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.



Нагадаємо, на трасі Львів – Самбір в Львівській області загорівся туристичний автобус. Постраждалих нема, всі встигли вийти. Туристи, які їхали в автобусі, поверталися з Карпат з відпочинку.