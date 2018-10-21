Пожежа в автобусі під Львовом: у поліції назвали попередню причину
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. За попередніми даними, причиною загоряння туристичного автобуса під Львовом стала несправність електромережі. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, передає УНН.
"Автобус "Неоплан", який перевозив пасажирів за маршрутом "Турка - Львів", загорівся 20 жовтня близько 21.50 на автодорозі "Львів - Самбір" у селі Оброшино Пустомитівського району. Про пожежу поліцейських повідомили рятувальники ДСНС. Попередньо встановлено, що причиною займання може бути несправність електромережі", - йдеться у повідомленні відомства.
Як зазначили в поліції, на місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що на момент займання у салоні автобуса перебувало 44 пасажири, потерпілих внаслідок пожежі серед них немає. Вогонь пошкодив в автобусі моторний відсік, багажник та частину салону.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, на трасі Львів – Самбір в Львівській області загорівся туристичний автобус. Постраждалих нема, всі встигли вийти. Туристи, які їхали в автобусі, поверталися з Карпат з відпочинку.