Пожар в автобусе под Львовом: в полиции назвали предварительную причину

"Автобус "Неоплан", перевозивший пассажиров по маршруту "Турка - Львов", загорелся 20 октября около 21.50 на автодороге "Львов - Самбор" в селе Оброшино Пустомытовского района. О пожаре полицейским сообщили спасатели ГСЧС. Предварительно установлено, что причиной возгорания может быть неисправность электросети", - говорится в сообщении ведомства.



Как отметили в полиции, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что на момент возгорания в салоне автобуса находилось 44 пассажира, пострадавших в результате пожара среди них нет. Огонь повредил в автобусе моторный отсек, багажник и часть салона.



Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.



Напомним, на трассе Львов - Самбор во Львовской области загорелся туристический автобус. Пострадавших нет, все успели выйти. Туристы, которые ехали в автобусе, возвращались из Карпат с отдыха.