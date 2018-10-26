На большинстве территории Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность

"По данным Укргидрометцентра, 26-27 октября в южных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Донецкой и Луганской областях сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, три человека, из них двое детей - 2014-го и 2016 рождения - погибли в результате пожара в доме в селе Сотниковка в Киевской области.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пожар в автобусе под Львовом: в полиции назвали предварительную причину



Напомним, спасатели ликвидировали пожар в развлекательном комплексе в Ивано-Франковске.