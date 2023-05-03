На Авдіївському та Мар’їнському напрямках за добу ворог втратив майже дві роти - бригадний генерал
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. На Авдіївському та Мар’їнському напрямку ворог 18 разів безуспішно атакував позиції ЗСУ, втративши майже дві роти особового складу та 14 одиниць техніки. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», бригадний генерал Олександр Тарнавський, пише УНН.
Деталі
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, зазначає Тарнавський. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях ЗСУ. Впродовж минулої доби ворог 18 разів атакував позиції, але не маючи успіху відійшов.
Застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, ворог обстрілює позиції українських підрозділів та населені пункти, що межують із лінією зіткнення. Для коригування вогню артилерії противник використовує БпЛА. Загалом, на таврійському напрямку впродовж доби зафіксовано 352 обстріли.
За словами Тарнавського, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку впродовж доби виконали 789 вогневих завдань. Мова йде як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по планових цілях, виявлених раніше.
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"Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти. Знищено та пошкоджено 14 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 БМП, 2 БпЛА “Supercam”, 2 БпЛА “Zala”, 1 ББМ, міномети калібру 120 мм, МТЛБ, комплекс дальнього візуального спостереження “Муром-М”, зенітний ракетно-гарматний комплекс 2С6 “Тунгуска” та інженерна техніку", - резюмував бригадний генерал.
Доповнення
За даними Генерального штабу ЗСУ, втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 191 940 осіб, 3702 танків та сотень одиниць військової техніки.
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