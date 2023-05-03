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На Авдеевском и Марьинском направлениях за сутки враг потерял почти две роты - бригадный генерал

На Авдеевском и Марьинском направлениях за сутки враг потерял почти две роты - бригадный генерал

Киев • УНН

 • 880433 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. На Авдеевском и Марьинском направлении враг 18 раз безуспешно атаковал позиции ВСУ, потеряв почти две роты личного состава и 14 единиц техники. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.

Детали

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях, отмечает Тарнавский. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям ВСУ. За прошедшие сутки враг 18 раз атаковал позиции, но не имея успеха отошел.

Применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, враг обстреливает позиции украинских подразделений и населенные пункты, граничащие с линией соприкосновения. Для корректировки огня артиллерии противник использует БпЛА. В целом, на таврийском направлении в течение суток зафиксировано 352 обстрела.

По словам Тарнавского, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 789 огневых задач. Речь идет как о контрбатарейной борьбе, так и о работе по плановым целям, выявленным ранее.

Цитата

"Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты. Уничтожено и повреждено 14 единиц военной техники противника. В частности, 1 БМП, 2 БпЛА “Supercam”, 2 БпЛА “Zala”, 1 ББМ, минометы калибра 120 мм, МТЛБ, комплекс дальнего визуального наблюдения “Муром-М”, зенитный ракетно-пушечный комплекс 2С6 “Тунгуска” и инженерная техника", - резюмировал бригадный генерал.

Дополнения

По данным Генерального штаба ВСУ, потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 191 940 человек, 3702 танков и сотен единиц военной техники.

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