Генштаб: кількість ліквідованих окупантів наблизилася до 192 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 191 940 осіб, 3702 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 03.05.2023 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 191 940 (+520) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3702 (+1) од.,
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- бойових броньованих машин ‒ 7199 (+6) од.,
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- артилерійських систем – 2946 (+16) од.,
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- РСЗВ – 544 (+0) од.,
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- засобів ППО ‒ 300 (+2) од.,
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- літаків – 308 (+0) од.,
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- гелікоптерів – 294 (+0) од.,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2505 (+28),
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- крилатих ракет ‒ 947 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од.,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 5865 (+14) од.,
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- спеціальної техніки ‒ 363 (+3).
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Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 8 ударів по районах зосередження росіян.