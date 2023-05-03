Генштаб: количество ликвидированных оккупантов приблизилось к 192 тысячам
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 191 940 человек, 3702 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 03.05.2023 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 191 940 (+520) человек ликвидировано,
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- танков - 3702 (+1) ед.,
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- боевых бронированных машин - 7199 (+6) ед.,
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- артиллерийских систем – 2946 (+16) ед.,
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- РСЗО – 544 (+0) ед.,
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- средств ПВО - 300 (+2) ед.,
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- самолетов – 308 (+0) ед.,
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- вертолетов – 294 (+0) ед.,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2505 (+28),
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- крылатых ракет - 947 (+0),
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- кораблей/катеров - 18 (+0) ед.,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 5865 (+14) ед.,
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- специальной техники - 363 (+3).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 8 ударов по районам сосредоточения россиян.