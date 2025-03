На американській біржі курс біткоін перевищив 18 тис. дол.

Так, на торгах Чикагської фінансовї біржі біткоїн перетнув межу у 18,000 доларів.

Те, що біткойном почали торгувати найбільші фінансові біржі світу підкріплює вагу криптовалюти, але з іншого боку, як зауважують світові агентства, вперше професійні брокери отримали змогу інвестувати безпосередньо в біткойн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Bitcoin пробив нову стелю у 17 тис. доларів

В свою чергу дані Сoindesk свідчать, що курс криптовалюти наразі 16,537.94 долари.

Bitcoin has begun trading on a major exchange for the first time. https://t.co/A3lqcBlPJv pic.twitter.com/l21DMd2gk0

— BBC Business (@BBCBusiness) 11 грудня 2017 р.