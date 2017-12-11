На американской бирже курс биткоина превысил 18 тыс. долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Цена криптовалюты биткоины - превысила стоимость в 18 000 долларов после того, как ей начали торговать на ведущих финансовых биржах мира, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Так, на торгах Чикагской финансовой биржи биткоин пересек границу в 18,000 долларов.
То, что биткойн начали торговать крупнейшие финансовые биржи мира подкрепляет вес криптовалюты, но с другой стороны, как отмечают мировые агентства, впервые профессиональные брокеры получили возможность инвестировать непосредственно в биткойн.
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В свою очередь данные Сoindesk свидчат, что курс криптовалюта пока 16,537.94 доллара.
Bitcoin has begun trading on a major exchange for the first time. https://t.co/A3lqcBlPJv pic.twitter.com/l21DMd2gk0- BBC Business (@BBCBusiness) 11 декабря 2017