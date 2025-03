На американской бирже курс биткоина превысил 18 тыс. долл.

Так, на торгах Чикагской финансовой биржи биткоин пересек границу в 18,000 долларов.

То, что биткойн начали торговать крупнейшие финансовые биржи мира подкрепляет вес криптовалюты, но с другой стороны, как отмечают мировые агентства, впервые профессиональные брокеры получили возможность инвестировать непосредственно в биткойн.

В свою очередь данные Сoindesk свидчат, что курс криптовалюта пока 16,537.94 доллара.

Bitcoin has begun trading on a major exchange for the first time. https://t.co/A3lqcBlPJv pic.twitter.com/l21DMd2gk0

- BBC Business (@BBCBusiness) 11 декабря 2017