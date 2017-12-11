На американской бирже курс биткоина превысил 18 тыс. долл.

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 79936 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 54196 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 107662 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 109082 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 127432 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105776 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107613 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113120 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117378 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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7 марта, 19:45 • 201652 просмотра
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На американской бирже курс биткоина превысил 18 тыс. долл.

На американской бирже курс биткоина превысил 18 тыс. долл.

Киев  •  УНН

 • 12890 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Цена криптовалюты биткоины - превысила стоимость в 18 000 долларов после того, как ей начали торговать на ведущих финансовых биржах мира, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Так, на торгах Чикагской финансовой биржи биткоин пересек границу в 18,000 долларов.

То, что биткойн начали торговать крупнейшие финансовые биржи мира подкрепляет вес криптовалюты, но с другой стороны, как отмечают мировые агентства, впервые профессиональные брокеры получили возможность инвестировать непосредственно в биткойн.

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В свою очередь данные Сoindesk свидчат, что курс криптовалюта пока 16,537.94 доллара.

Bitcoin has begun trading on a major exchange for the first time. https://t.co/A3lqcBlPJv pic.twitter.com/l21DMd2gk0

- BBC Business (@BBCBusiness) 11 декабря 2017

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