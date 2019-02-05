На Алтаї вдарили аномальні морози

За даними погодних сервісів, температура повітря у Барнаулі вранці досягла 36 градусів нижче нуля. У низці міст Алтайського краю очікуються морози до 30 градусів.

За прогнозом Алтайського центру з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища, у краї з 4 по 8 лютого очікується аномально холодна погода, місцями - сильні морози. Мінімальні температури повітря -35...- 40 градусів, місцями стовпчики термометрів опустяться до -45 градусів. У краї оголошено штормове попередження.

Місцева влада зазначає, що об'єкти теплопостачання в Алтайському краї працюють в штатному режимі.

Нагадаємо, опади в Москві побили 20-річний рекорд.