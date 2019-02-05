На Алтае ударили аномальные морозы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В Алтайском крае в Сибирском федеральном округе РФ ударили аномальные морозы, температура опустилась до 35 градусов ниже нуля, согласно данным сервисов прогноза погоды, передает УНН.
По данным погодных сервисов, температура воздуха в Барнауле утром достигла 36 градусов ниже нуля. В ряде городов Алтайского края ожидаются морозы до 30 градусов.
По прогнозу Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в крае с 4 по 8 февраля ожидается аномально холодная погода, местами - сильные морозы. Минимальные температуры воздуха -35...-40 градусов, местами столбики термометров опустятся до -45 градусов. В крае объявлено штормовое предупреждение.
Местные власти отмечают, что объекты теплоснабжения в Алтайском крае работают в штатном режиме.
Напомним, осадки в Москве побили 20-летний рекорд.